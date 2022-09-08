Под Новосибирском водитель такси вылетел в кювет после столкновения с фурой и погиб. Фото: ГИБДД по НСК.
Рано утром, 8 сентября, на трассе в Барабинском районе Новосибирской области Scoda Rapid с логотипами службы такси столкнулась с грузовиком Volvo на трассе Р-254 «Иртыш». Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
– «Шкодой» управлял 62-летний мужчина. При неустановленных обстоятельствах он вылетел на встречку, где произошло столкновение с фурой. После удара Scoda съехала в левый кювет и опрокинулась, - уточнили в ГИБДД.
В результате опрокидывания таксист 1960 года рождения погиб. Известно, что он – житель Барабинска.
Сотрудники ГИБДД работают на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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