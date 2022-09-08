В аварии с «Нивой» и автобусом в Новосибирске погибла 71-летняя пенсионерка

В Новосибирске произошло смертельное ДТП. Фото: Спасатели МАСС.
Утром в четверг, 8 сентября, в аварии с автобусом погибла 71-летняя пассажирка «Нивы». Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Писемского и Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
– Прибывшие на место аварии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля «Нива» тело пассажирки, женщины 1949 года рождения, – сообщили в службе.
Водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Водитель автобуса и 23 пассажира не пострадали.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что погиб водитель «Нивы».
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