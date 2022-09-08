В Новосибирске руководителя ООО будут судить за мошенничество с ремонтом служебных машин по госконтракту.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске будут судить руководителя ООО по ремонту автотранспорта за мошенничество в крупном размере. Ранее на него возбудили и расследовали уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
– Следователи установили, что с ноября 2020 по декабрь 2021 фирма, занимающаяся ремонтом автотранспорта, заключила госконтракт с государственным учреждением. В рамках контракта коммерческая организация должна была обслужить и отремонтировать транспорт. Однако работы не выполнили, а обвиняемый изготовил поддельные документы якобы машины были отремонтированы и обслужены, – уточнили в СК РФ по Новосибирской области.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили, что фирма должна была ремонтировать служебный автотранспорт.
Известно, что директор компании своими действиями нанес ущерб на сумму свыше 90 тысяч рублей. В ходе следствия вину он полностью признал. Находился под подпиской о невыезде во время расследования. Ущерб он полностью возместил.
Дело руководителя фирмы по существу рассмотрит Октябрьский районный суд.
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