В Новосибирске руководителя ООО будут судить за мошенничество с ремонтом служебных машин по госконтракту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить руководителя ООО по ремонту автотранспорта за мошенничество в крупном размере. Ранее на него возбудили и расследовали уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

– Следователи установили, что с ноября 2020 по декабрь 2021 фирма, занимающаяся ремонтом автотранспорта, заключила госконтракт с государственным учреждением. В рамках контракта коммерческая организация должна была обслужить и отремонтировать транспорт. Однако работы не выполнили, а обвиняемый изготовил поддельные документы якобы машины были отремонтированы и обслужены, – уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили, что фирма должна была ремонтировать служебный автотранспорт.

Известно, что директор компании своими действиями нанес ущерб на сумму свыше 90 тысяч рублей. В ходе следствия вину он полностью признал. Находился под подпиской о невыезде во время расследования. Ущерб он полностью возместил.

Дело руководителя фирмы по существу рассмотрит Октябрьский районный суд.

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