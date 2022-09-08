ФК «Новосибирск» расторг контракты со спортивным директором и начальником команды

Виктор Панченко покинул должность спортивного директора клуба. Фото: Минспорт НСО.

Новые кадровые изменения произошли в ФК «Новосибирск». С поста ушли спортивный директор и начальник новосибирской футбольной команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

– Виктор Панченко покидает футбольный клуб «Новосибирск». Клуб договорился со спортивным директором о расторжении договора по взаимному соглашению сторон, – указано в сообщении.

Директор продержался на посту чуть больше месяца. Также команда рассталась с администратором Игорем Егоровым.

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