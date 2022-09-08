Очевидцы сообщили о гибели водителя «Нивы», столкнувшегося с автобусом в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 8 сентября, жесткое ДТП произошло в Калининском районе Новосибирска. Очевидцы сообщают, что в результате аварии погиб человек.
– На пересечении улиц Писемского и Богдана Хмельницкого столкнулись «НИВА» и автобус. Погиб водитель отечественного внедорожника, – написали в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, что «НИВА» получила серьезные повреждения. Автобус въехал в бок отечественного авто.
Очевидцы добавили, что авария спровоцировала серьезный затор.
В ГИБДД ДТП пока не прокомментировали. Информация уточняется.
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