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Происшествия8 сентября 2022 1:16

Очевидцы сообщили о гибели водителя «Нивы», столкнувшегося с автобусом в Новосибирске

Кадры с места аварии опубликовали в соцсети
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Очевидцы сообщили о гибели водителя «Нивы», столкнувшегося с автобусом в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Очевидцы сообщили о гибели водителя «Нивы», столкнувшегося с автобусом в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 8 сентября, жесткое ДТП произошло в Калининском районе Новосибирска. Очевидцы сообщают, что в результате аварии погиб человек.

– На пересечении улиц Писемского и Богдана Хмельницкого столкнулись «НИВА» и автобус. Погиб водитель отечественного внедорожника, – написали в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что «НИВА» получила серьезные повреждения. Автобус въехал в бок отечественного авто.

Очевидцы добавили, что авария спровоцировала серьезный затор.

В ГИБДД ДТП пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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