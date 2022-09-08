Рассказываем про пробки в Новосибирске 8 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 8 сентября 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Кроме того, движение затруднено по улице Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Движение по улицам Аникина, Тюменской и по Советскому шоссе тоже затруднено. В сторону правого берега не проехать – серьезный затор на Октябрьском мосту.

На правобережье движение затруднено по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Заторы наблюдаются на улицах Восход, Военной, Кирова, Добролюбова, Никитина и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 8 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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