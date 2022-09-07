Новосибирец выплатил 300-тысячный долг по алиментам, чтобы выехать в Абхазию

Новосибирцу пришлось вернуть крупный долг по алиментам, чтобы выехать в Абхазию.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирцу пришлось вернуть крупный долг по алиментам, чтобы выехать в Абхазию. Мужчина живет в этой стране уже несколько лет, а в Россию приезжает редко.
— В марте текущего года в отношении 55-летнего мужчины судебными приставами по Искитимскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам, — сообщили в областном УФССП. — По словам родственников должника, мужчина уже несколько лет живет Абхазии и изредка наведывается в родные края. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд гражданина из РФ.
Через некоторое время мужчина приехал на отдых в Сочи, а вот беспрепятственно вернуться в Абхазию уже не смог. Чтобы снять ограничения, ему пришлось связаться с приставами и выплатить долг в 300 тысяч.
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