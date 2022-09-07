В Новосибирске завершены поиски 73-летнего пенсионера в камуфляжных штанах и галошах. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 73-летнего пенсионера в камуфляжных штанах и галошах. Об этом сообщили волонтеры.

— Мужчина найден живым. Спасибо всем кто выезжал на автономные задачи, делал репосты и распространял информацию в сети, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, мужчина пропал в среду, 7 сентября. Как сообщали поисковики, у мужчины имеются определенные проблемы с памятью и, как правило, он находится под присмотром родных, однако сегодня, когда они приехали по делам в Первомайский район, ему удалось пропасть из их поля зрения и уйти.

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