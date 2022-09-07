Новосибирцы пожаловались на открытый люк с торчащим штырем на дороге

Новосибирцы пожаловались на открытый канализационный люк с торчащим штырем прямо на дороге. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы пожаловались на открытый канализационный люк с торчащим штырем прямо на дороге. По словам горожан, он находится в таком состоянии уже несколько лет.

— На улице Высоцкого, 39/2, расположен канализационный люк с торчащим из него штырём. На протяжении многих лет никто не обращает внимание на это. А ведь рядом школа, дети ходят, — цитирует новосибирцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

В мэрии Новосибирска сообщили, что сейчас этот вопрос уже передан в районную администрацию и балансодержателю этого колодца, чтобы они приняли меры.

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