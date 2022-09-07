«Дороже в Иркутске и Красноярске»: борщевой набор в Новосибирске обойдется в 137 рублей

В нашем городе набор продуктов для приготовления борща обойдется в 137, 39 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики посчитали стоимость борщевого набора по разным городам России и выяснили, где приготовление всеми любимого блюда обойдется дешевле всего, а где — дороже.

— Стоимость продуктов (борщевого набора) для приготовления всеми известного блюда на семью из 4-х человек, которую мы собираем ежемесячно в разных городах России, — сообщает сайт «Индекс борща».

Так, Новосибирск в этом рейтинге оказался на 14 месте (всего в перечень вошли 36 городов). В нашем городе набор продуктов для приготовления борща обойдется в 137, 39 рублей. При этом цена набора в среднем по России — 157, 93 рубля. Среди сибирских городов дороже продукты обойдутся жителям Иркутска (159, 91) и Красноярска (150, 38), а дешевле — жителям Омска (128, 31)

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