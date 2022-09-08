Погода в Новосибирске на 8 сентября 2022 года: грядет шквалистый ветер

Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Новосибирске на 8 сентября 2022 года: день будет прохладным и ветреным. Метеорологи обещают порывы до 19 метров в секунду.
— Ночью будет +8…+10 градусов, днем — +15…+17. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью скорость преимущественно 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 19, днем — 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 17, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура в южных районах может повыситься до +13, днем — до +18. Ночью может пройти дождь с грозой, днем будет преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду, при грозах — шквалы до 25.
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