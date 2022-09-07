В ДТП никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка и мотоцикл. Произошло ДТП в среду, 7 августа, у микрорайона Золотая горка.

— Автомобиль выезжал с прилегающей территории, байка же ехал по главной дороге. Обошлось без жертв, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

Напомним, что в августе произошло смертельное ДТП на улице Кирова. Там девушка и парень на мопеде влетели в иномарку. Молодые люди погибли на месте аварии, а их мотоцикл разорвало надвое.

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