На Северном объезде образовалась пробка в 18 километров из-за дорожных работ

На Северном объезде в Новосибирске образовалась огромная пробка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером в среду, 7 сентября, на Северном объезде в Новосибирске образовалась огромная пробка. По данным Яндекс. Карт, затор растянулся примерно на 18 километров.
Движение затруднено на участке от Колыванского шоссе до улицы Кедровая в обе стороны. На участке ведутся ремонтные работы.
Затор растянулся примерно на 18 километров. Фото: yandex.ru
В самом городе при этом движение свободное, загруженность дорог составляет всего два балла.
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