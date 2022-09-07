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Общество7 сентября 2022 15:47

На Северном объезде образовалась пробка в 18 километров из-за дорожных работ

Затор образовался при движении в обе стороны
Галина СИМОНОВА
На Северном объезде в Новосибирске образовалась огромная пробка.

На Северном объезде в Новосибирске образовалась огромная пробка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в среду, 7 сентября, на Северном объезде в Новосибирске образовалась огромная пробка. По данным Яндекс. Карт, затор растянулся примерно на 18 километров.

Движение затруднено на участке от Колыванского шоссе до улицы Кедровая в обе стороны. На участке ведутся ремонтные работы.

Затор растянулся примерно на 18 километров. Фото: yandex.ru

Затор растянулся примерно на 18 километров. Фото: yandex.ru

В самом городе при этом движение свободное, загруженность дорог составляет всего два балла.

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