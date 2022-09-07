В Новосибирске на парковке у «Сибирского Молла» задержали группу мужчин

В Новосибирске на парковке ТЦ полиция задержала несколько человек. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на парковке ТЦ полиция задержала несколько человек. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Инцидент произошел вечером в среду, 7 сентября.
— На парковке «Сибирского Молла» полицейские уложили несколько человек лицом вниз, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика, прикрепленного к посту, видно, что задержаны не менее шести человек. В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее позже.
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