В Новосибирске на парковке у «Сибирского Молла» задержали группу мужчин

В Новосибирске на парковке ТЦ полиция задержала несколько человек. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на парковке ТЦ полиция задержала несколько человек. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Инцидент произошел вечером в среду, 7 сентября.

— На парковке «Сибирского Молла» полицейские уложили несколько человек лицом вниз, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, прикрепленного к посту, видно, что задержаны не менее шести человек. В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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