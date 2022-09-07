Группу кредитных мошенников будут судить в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет группа кредитных мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстанут участники группы кредитных мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что мошенническую схему придумал безработный новосибирец. Вместе с сообщниками мужчина снимал несколько квартир. В них злоумышленники организовали кол-центры.

Через Интернет мошенники искали граждан из разных регионов России, которые хотели взять кредит. После этого мужчины связывались с жертвами и под видом работников банка предлагали им оформить займы на выгодных условиях. Людей убеждали, что перед тем, как получить нужную сумму, они должны сначала оплатить страховку и сделать другие несуществующие взносы.

Получив деньги, псевдо-работники банка пропадали.

− Для привлечения клиентов один из обвиняемых разработал сайт вымышленного банка, на котором размещалась реклама о возможности выгодного кредитования, − отметили на сайте МВД.

Злоумышленники хорошо конспирировались. Они постоянно меняли сим-карты и мобильные телефоны. Кроме того, аферисты переносили кол-центры из одной съемной квартиры в другую.

По словам Ирины Волк, предполагаемый организатор группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По этой причине уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. В июне 2022 года дело дошло до суда.

Уголовное дело в отношении остальных 11 участников группы передали в Калининский районный суд.

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