«Может бесцельно ездить на транспорте»: в Новосибирске пропал 73-летний пенсионер

В Новосибирске ищут 73-летнего Бориса Владимировича Аксенова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 73-летнего Бориса Владимировича Аксенова. Мужчина пропал в Первомайском районе днем в среду, 7 сентября. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

— У мужчины имеются серьезные проблемы с памятью. Как правило он находится под присмотром родных, однако сегодня, когда они приехали по делам в Первомайский район, ему удалось пропасть из их поля зрения и уйти, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Ранее он уже пропадал. Нам известно, что у мужчины есть привычка садиться на транспорт и бесцельно ездить по городу.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, залысины, серые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в серую вязанную кофту, синюю рубашку в клетку, черно-зеленые камуфляжные штаны, черные галоши и серо-синюю кепку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Борис Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер