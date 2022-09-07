Новосибирские депутаты требуют лишить мандатов Сергея Бойко и Хельгу Пирогову

Депутаты требуют лишить Бойко и Пирогову мандатов. Фото: соцсети
Депутаты Заксобрания горсовета и Новосибирского района написали обращение на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой лишить мандата депутатов горсовета Сергея Бойко и Хельгу Пирогову.
— Обращение подписали 24 депутата. Могло бы быть больше и желающих очень много, но сейчас некоторые находятся в отпусках. Мы намерены добиваться того, чтобы и Хельга Пирогова и Сергей Бойко были лишены депутатских полномочий. Это в первую очередь. Потом мы планируем добиваться для них уголовного наказания. Поскольку то, что сейчас позволяют себе эти люди, я никак кроме как антигосударственной деятельностью назвать не могу, — пояснил КП-Новосибирск первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.
Напомним, и Хельга Пирогова, и Сергей Бойко являются независимыми депутатами и не состоят ни в одной партии. Бойко покинул Россию еще в прошлом году, а Хельга Пирогова — в июле этого года после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело за оскорбительный твит о погибших во время спецоперации российских военных. Позже Пирогову объявили в розыск.
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