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Общество7 сентября 2022 12:51

Новосибирцев предупредили о медведе в Мошковском районе

Местных жителей призвали не ходить в лес
Анастасия ХРОМЫХ
В Мошковском районе Новосибирской области бродит медведь.

В Мошковском районе Новосибирской области бродит медведь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Новосибирской области сообщили о том, что в Мошковском районе бродит медведь. Публикация появилась в группе «Грибы и грибные места НСО».

По словам местной жительницы, косолапого видели за поселком Мошково в районе остановочного пункта «3406 километр».

Сообщение о звере женщина получила от председателя садоводческого общества «Восход». Он попросил временно не ходить в лес, так как это опасно.

− Будьте бдительны! – написала сибирячка.

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