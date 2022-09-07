Новосибирцев предупредили о медведе в Мошковском районе

В Мошковском районе Новосибирской области бродит медведь.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителям Новосибирской области сообщили о том, что в Мошковском районе бродит медведь. Публикация появилась в группе «Грибы и грибные места НСО».
По словам местной жительницы, косолапого видели за поселком Мошково в районе остановочного пункта «3406 километр».
Сообщение о звере женщина получила от председателя садоводческого общества «Восход». Он попросил временно не ходить в лес, так как это опасно.
− Будьте бдительны! – написала сибирячка.
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