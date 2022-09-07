Две туристки из Новосибирска перевернулись на вездеходе на Алтае

У водителя не было прав на вездеход. Фото: МВД по Республике Алтай
На Алтае на снегоболотоходе перевернулись две туристки из Новосибирска. Женщина, которая была за рулем, не справилась с управлением и вылетела в кювет, а там уже вездеход опрокинулся. Произошло ДТП в Чемальском районе днем во вторник, 6 сентября,
— В больницу были госпитализированы водитель снегоболотохода — 35-летняя женщина и ее 58-летняя пассажирка. Было установлено, что сибирячка села за руль, не имея права управления транспортными средствами. В больнице у неё взяли кровь на наличие алкоголя, — рассказали в МВД по Республике Алтай.
На водителя завели административное дело за управление транспортом без прав. Женщине грозит штраф до 15 тысяч рублей.
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