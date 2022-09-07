В Новосибирске отреставрируют дом инженера Кондратюка

Музей отреставрируют в 2023-2024 годах. Фото: МАУК "Музей Новосибирска"

В Новосибирске отреставрируют дом инженера Юрия Кондратюка, который находится на улице Советской. Профинансирует реконструкцию Минкультуры РФ.

— В этом году великому русскому ученому Кондратюку исполняется 125 лет со дня рождения. Мы все долго переживали, что дом, в котором жил и работал учёный, разрушается. Была проделана огромная работа для возможности реконструкции дома и вот пришло письмо! Спасибо всем, кто лично принимал участие, чтобы реконструкция началась, — сообщили в Телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

Запланированы реставрационные работы на 2023-2024 годы. Строители не только восстановят исторический вид здания, но и обустроят подвал для экспонатов. А в экспозицию музея добавится спускаемый аппарат «Восток», проходивший испытания под Новосибирском в 1961 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер