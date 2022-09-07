В Новосибирске улицу Волочаевскую отремонтируют до 20 сентября

В Новосибирске завершаются работы на улице Волочаевская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершаются работы на улице Волочаевская. Ее планируется сдать до 20 сентября. Ремонт вынуждены были продлить на год в связи с тем, что подрядчику пришлось исправлять недочеты.

— В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий. Мною были даны поручения, которые подрядчик обязался выполнить в этом году за свой счет. Основной объем работ на сегодня закончен, остались последние штрихи, после оценки независимой комиссии расчет с подрядной организацией будет произведен полностью, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Работы идут на участке в 3, 352 километра от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского. Там не только отремонтировали саму дорогу, но и привели в порядок трамвайные пути и тротуары.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске отремонтируют лестницу, ведущую к станции метро «Речной вокзал» и железнодорожной платформе со стороны улицы Восход. Спуск там в ужасном состоянии: разбитые и раскрошенные ступени, местами отвалилась облицовочная плитка.

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