Новосибирские министры прошли ревакцинацию от коронавируса. Фото: Правительство НСО

В выездной ревакцинации в одном из мобильных прививочных пунктов по собственной инициативе приняли участие министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Сергей Цукарь отметил, что решил не ждать звонка от робота Николая и отправился на прививку сам, как только подошли нужные сроки.

Напомним, сервис по обзвону голосовым помощником начал работать в Новосибирской области 15 июля. За два месяца Николай обзвонил почти 70 тысяч человек. В списке для обзвона у робота пациенты, которые переболели COVID-19 или вакцинировались полгода назад.

Уведомления о вакцинации жители региона получают не только по телефону, но и на портале Госуслуг. Сибирякам напоминают об этом за две недели до окончания действия сертификата COVID-19 в личном кабинете. Система также предлагает выбрать сразу пункт вакцинации и записать на удобное время.

Глава регионального минпромторга Андрей Гончаров отметил, что за последние две недели количество вакцинированных в мобильных пунктах в ТЦ сильно снизилось. Так, с 20 по 26 августа там поставили прививку 238 человек, а с 27 августа по 2 сентября — 164 человека. Однако сейчас темпы вакцинации снижать нельзя, поскольку пик заболеваемости новой волны пока еще не пройден.

Работа прививочных кабинетов по вакцинации от коронавируса организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках — как в районах, так и в областном центре. На территории Новосибирской области развернуто 89 пунктов вакцинации в государственных медицинских организациях и 19 мобильных пунктов вакцинации. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.

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