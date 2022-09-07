В Новосибирской области сформировали именные воинские подразделения

Именные воинские подразделения получат дополнительное материально-техническое оснащение: обмундирование и снаряжение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области сформированы именные воинские подразделения для прохождения контрактной службы и выполнения специальных задач. В правительстве отметили, что все должности там укомплектованы, военные прошли медкомиссию, проверочные мероприятия и признаны годными к поступлению на военную службу по контракту.

Также именные воинские подразделения получат дополнительное материально-техническое оснащение: обмундирование и снаряжение.

— Состав груза формировался с учетом пожеланий военнослужащих. В него включены, к примеру, электрогенераторы, необходимые в местах дислокации без доступа к электричеству, — сообщили в региональном правительстве.

Груз уже отправлен контрактникам. Собран он за счет средств предприятий и организаций области на добровольной основе и при участии регионального правительства.

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