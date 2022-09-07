Лежал на земле и плакал: в Новосибирске неизвестные избили инвалида

В Новосибирске на ОбьГЭСе неизвестные напали на инвалида. Фото: Сибкрай

В Новосибирске на ОбьГЭСе неизвестные напали на инвалида. Подробностями инцидента поделился «Сибкрай».

36-летний Иван Ковалев имеет особенности развития. По словам знакомых, сибиряк очень дружелюбный и совершенно безобидный.

− Ваня с особенностью развития, по нему это сразу видно. Он постоянно подхихикивает, перебирает пальчиками, − рассказала соседка.

В понедельник, 5 сентября, мужчина ехал на велосипеде с работы. Около круглосуточного киоска на пересечении улиц Бердышева и Печатников на него напали неизвестные. Они стащили инвалида с велосипеда и начали избивать.

Иван лежал на земле и плакал. В таком состоянии его нашел прохожий. Самостоятельно мужчина передвигаться не мог – у него было повреждено колено. Позже врачи диагностировали у пострадавшего закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава.

Объяснить, что произошло, Иван Ковалев не смог. Лица нападавших он тоже не запомнил. Дело в том, что он различает людей только по половому признаку.

Сейчас родные и соседи сибиряка ищут свидетелей произошедшего.

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