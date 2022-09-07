Мэр Новосибирска проверил работу подрядчика на улице Волочаевской

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ремонт на улице Волочаевской. Фото: Мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ремонт на улице Волочаевской. Его вынуждены были продлить на год из-за недочетов в работе, допущенных подрядчиком. Сейчас работы планируется завершить к 20 сентября. На следующей следующей неделе результаты оценит независимая комиссия.

— В прошлом году этот объект после капитального ремонта не был принят заказчиком. Комиссия выявила большое количество дефектов и несоответствий. Мною были даны поручения, которые подрядчик обязался выполнить в этом году за свой счет. Основной объем работ на сегодня закончен, остались последние штрихи, после оценки независимой комиссии расчет с подрядной организацией будет произведен полностью, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Ремонт на улице Волочаевской ведутся на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского протяжённостью 3, 352 километров. В перечень работ входит не только ремонт дороги, но и трамвайных путей и тротуаров. После реконструкции трамвайные пути сделали выше уровня проезжей части и отгородили бордюрами для преимущества проезда трамвая. А для автомобилей установили семь переездов.

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