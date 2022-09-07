В Новосибирске парк «Арена» у нового ЛДС откроют 30 сентября

Парк «Арена» у нового ЛДС откроют 30 сентября. Фото: правительство НСО

Парк «Арена» у нового ледового дворца спорта откроют 30 сентября. Сейчас там продолжают благоустраивать территорию.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, работы проходят в соответствии с графиком.

− Сегодня мы видим, как парк преображается, появляются новые объекты, − отметил градоначальник.

На территории высаживают растения, там устанавливают опоры освещения, лавки и урны, делают специальное резиновое покрытие. В парке появились смотровая площадка и зона для катания на роликах и самокатах.

Мэр Новосибирска добавил, что «Арену» будут благоустраивать и дальше. В планах продлить территорию в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к Оби зону отдыха.

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