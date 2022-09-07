Новый парк «Арена» в Новосибирске готовят к открытию

Парк «Арена» у нового ЛДС в Новосибирске планируют открыть 30 сентября. Фото: мэрия Новосибирска

Парк «Арена» у нового ЛДС в Новосибирске планируют открыть 30 сентября. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Работы по благоустройству территории парка ведутся в соответствии с графиком. На данный момент там монтируют георешетку, сеют газонные травы, высаживают многолетники, устанавливают опоры освещения, лавки и урны. Площадку готовят под установку резинового покрытия. Уже подготовили волейбольную и смотровую площадки, завезли детское игровое и спортивное оборудование.

После 15 сентября в парке начнут высаживать деревья и кустарники. На завершающем этапе в местах проезда транспорта уложат плитку, по всей территории установят камеры видеонаблюдения и подключат электричество.

− Сегодня мы видим, как парк преображается, появляются новые объекты – смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид, зона для катания на роликах и самокатах. Важным моментом является подключение всех коммуникаций, так как парк станет одним из мест проведения новогодних праздничных мероприятий, − отметил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что «Арену» будут благоустраивать и дальше. В будущем там хотят создать зону отдыха, которая будет прилегать к Оби. А саму территорию парка планируют продлить в сторону Бугринской рощи.

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