Новосибирские эксперты рассказали, чем опасны школы клубного типа

По мнению экспертов, школа без лицензии — большой риск для детей и родителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирские, как и многие другие родители нашей страны, часто ругают государственные школы за строгие рамки и отсутствие креативного мышления. Поэтому они забирают своих детей и отдают их, в так называемые, школы клубного типа. Те работают по собственным методическим разработкам или преподают программы, которые в обычных школах не встретишь. Новосибирский методист-психолог Арина Осокова рассказала, чем опасны такие учебные заведения, и стоит ли отдавать в них детей.

По ее словам, школы клубного типа предпочитают оставаться в тени и не получать аккредитацию и лицензию. Иначе им придется учить только по разрешенным программам и учебникам.

— Семейные школы имеют возможность самим выбирать, как учить детей, и могут спокойно использовать методики, которые официально запрещены в государственной школе, — передает слова Осоковой ЧС-ИНФО.

Так, по ее словам, одни школы клубного типа учат по принципу гуманной педагогики, и уроки там проходят в игровой форме. Другие стараются учитывать особенности созревания детского мозга. В таких школах к академическим дисциплинам приступают только в старших классах. До это времени упор делается на творчество: музыку, рисование, обсуждение истории и театральное искусство.

По словам юриста из Новосибирской коллегии адвокатов Сергея Аверченко, у государственных и частных лицензированных школ есть надзорные органы. А между школой и родителями заключается настоящий договор, в котором чётко прописаны ответственность и обязанности сторон. Со школами клубного типа все обстоит иначе.

— Большинство неформальных школ пользуются услугами репетиторов как общественная организация, либо нанимают педагогический состав неофициально. В штат нелицензированных школ можно нанять администратора, повара, уборщицу или няню, но нельзя взять на работу человека с должностью воспитателя, учителя или методиста в трудовой книжке. Родители в этой ситуации очень рискуют, потому что они, по сути, не защищены законом. Деятельность, так называемых «нешкол», которые работают без лицензии, никто не регулирует, кроме них самих, пояснил Аверченко.

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