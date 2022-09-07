Под Новосибирском завершились поиски 83-летней пенсионерки, пропавшей во время похода за грибами

Пока пенсионерка блуждала по лесу, она питалась ягодами. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В Колыванском районе Новосибирской области успешно завершились поиски 83-летней пенсионерки. Женщина пропала 5 сентября, когда пошла в лес за грибами.
— Бабушку нашли в лесу в районе места пропажи. Жива, состояние удовлетворительное. Бабушка покусана, конечно, очень сильно разными насекомыми. По внешним признакам все обошлось, — рассказала КП-Новосибирска руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.
Когда пенсионерку нашли, она рассказала, что питалась в лесу ягодами. Воду ей также удалось найти.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер