Под Новосибирском завершились поиски 83-летней пенсионерки, пропавшей во время похода за грибами

Пока пенсионерка блуждала по лесу, она питалась ягодами. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Колыванском районе Новосибирской области успешно завершились поиски 83-летней пенсионерки. Женщина пропала 5 сентября, когда пошла в лес за грибами.

— Бабушку нашли в лесу в районе места пропажи. Жива, состояние удовлетворительное. Бабушка покусана, конечно, очень сильно разными насекомыми. По внешним признакам все обошлось, — рассказала КП-Новосибирска руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Когда пенсионерку нашли, она рассказала, что питалась в лесу ягодами. Воду ей также удалось найти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер