Под Новосибирском соседка ограбила немощную бабушку, забравшись к ней в дом через окно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Болотнинском районе Новосибирской области 37-летняя женщина ограбила свою соседку, 83-летнюю бабушку. Для этого она залезла в дом к старушке через окно и похитила 3 тысячи рублей.

– Женщина воспользовалась тем, что 83-летняя бабушка по состоянию здоровья не могла ее остановить. Подозреваемая вытащила из кошелька пенсионерки деньги и скрылась, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Бессовестную соседку задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Вопрос об избрании ей меры пресечения решается.

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