В Новосибирске стартовали Сибирский строительный форум и фестиваль «Зодчество в Сибири 2022»

В Новосибирске открылись Сибирский строительный форум и фестиваль «Зодчество в Сибири 2022». Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 7 сентября, в Новосибирске открылись Сибирский строительный форум и фестиваль «Зодчество в Сибири 2022». Это два крупнейших мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства.

Как ранее рассказали в правительстве Новосибирской области, форум и фестиваль будут проходить с 7 по 9 сентября. Мероприятия организовали в здании Концертного зала имени Каца.

Сибирский строительный форум открылся в 10:30.

Участников ждут смотры-конкурсы различных архитектурных проектов, лекции и мастер-классы с участием экспертов, а также экскурсии и обзорные прогулки по знаковым объектам.

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