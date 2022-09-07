В Новосибирской области в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали 4 человека

В ДТП пострадали водитель легковушки и трое его пассажиров. Фото: Госавтоинспекция по НСО

На территории Новосибирской области на автодороге Р-254 «Иртыш» произошло ДТП с пострадавшими. Легковушка, в которой вместе водителем было четыре человека, влетела в грузовик. Произошла авария утром во вторник, 6 сентября.

— 28-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia двигался по со стороны Новосибирска в сторону Омска. На 1202 км он врезался в грузовик, притормозивший на светофоре перед участком дорожных работ, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель легковушки, а также трое его пассажиров мужчин 37, 23 и 42 лет. Всех их с травмами доставили в больницу.

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