Фото и видео первого городского вытрезвителя удивили новосибирцев

Новосибирцам показали, как сейчас выглядит будущий первый вытрезвитель. Фото: Евгений КОЧКИН

Первый вытрезвитель в Новосибирске появится в здании на улице Звездной, 4б. Там смогут разместить бесплатно и добровольно до 20 человек. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на месте будущего медучреждения.

Сейчас строение с гаражной пристройкой заброшено, в некоторых окнах выбиты стекла, комнаты пустуют, а дверь плотно заперта. По мнению горожан, здание выглядит слишком уныло и неприятно. Они уверены, что для начала его следует привести в божеский вид.

Постройка находится напротив жилого дома, чуть дальше расположена школа № 145. Местным жителям такое соседство не понравилось, но это единственное место, которое предложили городские власти.

К ремонтным работам еще не приступили, но обещают закончить до конца текущего года. Деньги на ремонт выделят из регионального бюджета.

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