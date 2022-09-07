Пенсионерка, пропавшая в Кузбассе вместе с внуком, рассказала о трехдневном выживании в лесу

Пенсионерка с внуком трое суток блуждали по лесу. Фото: «Лиза Алерт»

В Прокопьевском районе Кемеровской области трое суток велись поиски пенсионерки и ее 10-летнего внука. Они заблудились в лесу, когда 3 сентября пошли за грибами. Причем только к вечеру женщина с мальчиком осознали, что дорога, по которой они пытались выйти из леса, не выведет их к деревне.

Нашли их 6 сентября недалеко от поселка Новостройка. Об этом сообщил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев.

— Мы вышли не на ту дорогу. Сначала перекликивались с дочерью, потом стало не слышно её, решили дойти до деревни, пошли по дороге, а она не кончалась и шла вниз, к реке, — передает слова пенсионерки сайт «Сибдепо».

По словам женщины, ночевали они на коре и под ёлками. Воду нашли в ручье, который встретился по дороге, а ели орехи, найденные внуком. На третий день блужданий они вышли к дачам поселка Новостройка. В одном из домой они нашли конфеты и воду. Сил идти дальше уже не было.

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