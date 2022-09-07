Полумарафон Раевича в Новосибирске 10 сентября 2022 года: точный список улиц, которые перекроют

Центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время полумарафона Раевича 10 сентября 2022 года. Фото: Василий Вахрин

10 сентября 2022 года центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время полумарафона Раевича. Об этом сообщили в мэрии города.

Фестиваль бега будет 25-м по счету. Мероприятие проводится в память о знаменитом тренере новосибирских бегунов на длинные дистанции Александре Раевиче.

В Центральном районе Новосибирска с 7:00 до 18:00 будет действовать ограничение движения транспорта. То есть, центр Новосибирска перекроют на 11 часов.

10 сентября 2022 года временно закрывается движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

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