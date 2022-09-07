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Общество7 сентября 2022 8:47

Полумарафон Раевича в Новосибирске 10 сентября 2022 года: точный список улиц, которые перекроют

Центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время полумарафона Раевича 10 сентября 2022 года
Анастасия ХРОМЫХ
Центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время полумарафона Раевича 10 сентября 2022 года.

Центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время полумарафона Раевича 10 сентября 2022 года.

Фото: Василий Вахрин

10 сентября 2022 года центр Новосибирска перекроют на 11 часов во время полумарафона Раевича. Об этом сообщили в мэрии города.

Фестиваль бега будет 25-м по счету. Мероприятие проводится в память о знаменитом тренере новосибирских бегунов на длинные дистанции Александре Раевиче.

В Центральном районе Новосибирска с 7:00 до 18:00 будет действовать ограничение движения транспорта. То есть, центр Новосибирска перекроют на 11 часов.

10 сентября 2022 года временно закрывается движение транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

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