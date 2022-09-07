ВТБ предлагает разработать специальный вклад для льготников

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Размер надбавки к ставке по вкладу может определяться в зависимости от текущей экономической ситуации и уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

По оценке ВТБ, социально незащищенным российским семьям необходим долгосрочный рублевый депозит с возможностью гибкого управления средствами и повышенной ставкой. Дополнительная доходность по подобным вкладам, которая будет выделять их из стандартной банковской линейки, может определяться государством в зависимости от текущей ключевой ставки и объема бюджетной поддержки. Чем выше ключевая ставка и в целом доходность по депозитам на рынке, тем выше может быть уровень надбавки к такому вкладу.

- Сегодня нормативная база не позволяет банкам формировать вклады с особыми условиями для льготных категорий населения, хотя для них дополнительная доходность особенно важна как инструмент укрепления материального положения и защиты от инфляции. Например, в многодетных семьях нагрузка на семейный бюджет увеличивается с появлением каждого ребенка – родители тратят деньги на развитие детей, их образование, покупку одежды, отдых. Банки обладают развитой системой депозитных продуктов и могли бы разработать для них спецусловия, которые окажут дополнительную поддержку таким клиентам. Мы считаем это важнейшей социальной задачей на данном этапе и готовы в том числе направить на подобные проекты наши собственные средства, если регулятор даст «зеленый свет» на их разработку, - заявил в рамках ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.