В Новосибирской области 9 и 10 сентября ожидаются ночные заморозки до -2

Ночные заморозки до -2 градусов прогнозируют в Новосибирской области 9 и 10 сентября. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ночные заморозки до -2 градусов прогнозируют в Новосибирской области 9 и 10 сентября. Такая информация появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В пятницу, 9 сентября, ночью обещают 2-7 градусов, местами температура понизится до -2. Днем потеплеет до 19 градусов, преимущественно без осадков.

Ночью в субботу, 10 сентября, столбик термометра тоже может опуститься до отметки -2 градуса. А вот в дневное время по области местами обещают 24 градуса. В северо-западной части прогнозируют кратковременные дожди.

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