Новосибирец, задолжавший дочке 1,3 млн рублей алиментов, одумался после беседы с приставами.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске 42-летний алиментщик, задолжавший дочери крупную сумму, одумался после визита к судебным приставам. Об этом рассказали в УФССП по НСО.
– Долг сибиряка по алиментам составил почти 1,3 млн рублей. Известно, что деньги на содержание ребенка мужчина перечислял нерегулярно, тем самым в полном объеме решение суда не исполнял. Из-за этого приставы арестовали его счета, а также запретили ему выезд за границу. Также горе-отца вызвали на прием. При встрече ему выдали постановление с расчетом задолженности и провели с ним беседу, – уточнили судебные приставы.
После этих мер безответственный отец одумался и полностью погасил долг.
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