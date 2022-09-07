Новосибирец, задолжавший дочке 1,3 млн рублей алиментов, одумался после беседы с приставами. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске 42-летний алиментщик, задолжавший дочери крупную сумму, одумался после визита к судебным приставам. Об этом рассказали в УФССП по НСО.

– Долг сибиряка по алиментам составил почти 1,3 млн рублей. Известно, что деньги на содержание ребенка мужчина перечислял нерегулярно, тем самым в полном объеме решение суда не исполнял. Из-за этого приставы арестовали его счета, а также запретили ему выезд за границу. Также горе-отца вызвали на прием. При встрече ему выдали постановление с расчетом задолженности и провели с ним беседу, – уточнили судебные приставы.

После этих мер безответственный отец одумался и полностью погасил долг.

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