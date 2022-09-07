В Новосибирской области протестировали 3500 транспортных карт «Тройка»

В Новосибирской области протестировали карты «Тройка».
Фото: Алиса ТИТКО
В Новосибирской области успешно провели пилотный запуск московской карты «Тройка». Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на главу Минтранса Новосибирской области Анатолия Костылевского, в регионе уже продали 3500 транспортных карт.
Проект проходил с 13 декабря 2021 года по 11 июня 2022 года. Опыт оказался удачным.
Сейчас карту принимают всего три перевозчика. Еще два скоро подключат. Всего в проекте участвуют 72 единицы общественного транспорта. Однако пока «Тройка» официально не действует на территории Новосибирской области.
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