В Новосибирской области протестировали 3500 транспортных карт «Тройка»

В Новосибирской области протестировали карты «Тройка». Фото: Алиса ТИТКО

В Новосибирской области успешно провели пилотный запуск московской карты «Тройка». Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на главу Минтранса Новосибирской области Анатолия Костылевского, в регионе уже продали 3500 транспортных карт.

Проект проходил с 13 декабря 2021 года по 11 июня 2022 года. Опыт оказался удачным.

Сейчас карту принимают всего три перевозчика. Еще два скоро подключат. Всего в проекте участвуют 72 единицы общественного транспорта. Однако пока «Тройка» официально не действует на территории Новосибирской области.

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