Мэрия Новосибирска расселит жильцов дома, где взорвался газовый котел

Жильцов дома, который пострадал от взрыва газа, собираются расселить. Фото: ГУ МЧС по НСО

Жильцов дома, который пострадал от взрыва газа, собираются расселить. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, ЧП произошло 5 сентября 2022 года на улице Красносельская. В квартире, расположенной на первом этаже, взорвался отопительный котел. Никто из жильцов не пострадал. Что касается самого дома, то у него повреждены наружные стены, фундамент и оконный проем.

Местные жители временно разместились у родственников и знакомых. До конца года им должны предоставить новое жилье.

− В ближайшее время будет решаться вопрос по размещению нуждающихся жильцов в маневренном фонде, − отметили в мэрии.

Ранее дом признали аварийным. Его включили в программу расселения до 2023 года.

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