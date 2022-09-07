Новосибирские депутаты попросили главу СКР Бастрыкина привлечь Сергея Бойко к уголовной ответственности

Новосибирские депутаты пожаловались на Сергея Бойко главе СКР. Фото: sergeyboyko.info.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, горсовета Новосибирска и Совета депутатов Новосибирского района подали коллективное заявление к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу высказываний депутата Сергея Бойко.

– Считаем крайне важным принять меры по привлечению Бойко С.А. к уголовной ответственности, несмотря на факт его нахождения за пределами территории Российской Федерации, – указано в обращении.

Сейчас Бойко находится за границей и ведет видеоблог, в котором со своей точки зрения комментирует события, происходящие в Новосибирске и за пределами города.

В письме депутаты просят провести проверку высказываний Сергея Бойко и принять необходимые меры. Также они отмечают, что, несмотря на резкие высказывания, Бойко до сих пор является действующим депутатом Совета депутатов Новосибирска.

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