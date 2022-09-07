В Новосибирске приземлился спецборт с первыми пациентами из ЛНР

Спецборт с первыми пациентами из ЛНР приземлился в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Спецборт с первыми пациентами из ЛНР приземлился в Новосибирске в среду, 7 сентября. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Раненых в ходе спецоперации на Украине людей встретили в аэропорту Толмачево. Всего в столицу Сибири прибыло 23 человека.

− Они получат высокотехнологичную медицинскую помощь в областной клинической больнице, − рассказали в правительстве.

Заявку на получение специализированной помощи в адрес губернатора НСО Андрея Травникова направила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. В итоге медицинскую эвакуацию согласовали с Минздравом и Минобороны РФ.

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Лады Шалыгиной, в дороге раненых сопровождали местные врачи.

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