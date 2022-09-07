Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Куньлунь» в серии буллитов

ХК «Сибирь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщили на сайте новосибирского хоккейного клуба.

Матч состоялся во вторник, 6 сентября. Он прошел в подмосковном городе Мытищи.

− Новосибирцы первыми открыли счет, отличился Никита Шашков в меньшинстве, − отметили в публикации.

В третьем периоде соперники забили шайбу. В итоге основное время закончилось со счетом 1:1.

В овертайме счет остался без изменений, а вот в серии буллитов «Сибирь» одержала победу. Свою попытку удачно реализовал Александр Шаров.

Ранее КП-Новосибирск опубликовала расписание матчей «Сибири» на сентябрь.

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