Единственное песокафе в Новосибирске закрывается из-за отсутствия подходящих питомцев

Песокафе было местом, где можно познакомиться с собакой и забрать ее себе. Фото: Песокафе Dog House.

В Новосибирске прекратит работу единственное песокафе Dog House на Советской, 8. Как сообщили на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте», с 25 сентября кафе закроется и будет работать онлайн.

Для того, чтобы встречи были приятными и для посетителей, и для питомцев, необходимо было регулярно заменять животных. Одни уходили в добрые руки, других набирали в команду. Сейчас почти всех собак уже забрали новые хозяева, а новых трудно найти.

– Очень много нюансов при выборе собаки для Песокафе. И если мы наберём стаю из любых собак, они будут ругаться или бояться гостей. А для нас, как для команды, такой классный проект превратится в мучение и головную боль, – объяснили владельцы кафе.

На данный момент осталось пять собак, которые все еще ждут своего человека. До 25 сентября можно забрать питомцев себе, или просто пообниматься с ними и сделать фотографии.

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