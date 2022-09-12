Расписание школьных каникул в Новосибирске на 2022 – 2023 учебный год: публикуем точный график

Расписание каникул в разных школах Новосибирска может немного отличаться. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирские школьники расписание школьных каникул на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщили в Минобразования региона.

В ведомстве пояснили, что график отдыха школьников — общероссийский, его составляет Министерство просвещения РФ. Однако каждая школа имеет право его изменить, если это будет необходимо.

— При обучении по четвертям осенние каникулы в школах пройдут с 29 октября по 6 ноября, зимние каникулы — с 31 декабря по 8 января, весенние каникулы — с 8 по 16 апреля, — сообщает Минпросвещения.

Если школьники учатся по триместрам, то каникулы будут организованы так: осенью — с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября, зимой — с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля, весной — с 3 по 9 апреля.

Учебный год для 9 и 11 классов завершится 17 мая, для 1-4 классов — 31 мая, а для остальных учащихся — 29 мая.

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