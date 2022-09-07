«Не было денег на детские смеси»: в Новосибирске мать 4-х детей получила 11 лет колонии за наркоторговлю

Многодетная мать с мужем попала в колонию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске суд вынес приговор семейной паре закладчиков за сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Калининского района.

Преступление случилось в январе 2022 года. 34-летний подсудимый с 33-летней женой приехали на арендованном авто в гаражи на «Снегирях» и сделали две закладки.

Сотрудники управления наркоконтроля МВД по Новосибирской области задержали их на месте. Муж с женой полностью признали вину и написали явку с повинной.

Суд арестовал мужчину а женщину отправил под домашний арест. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере с помощью сети интернет.

- Подсудимые сразу признали вину, раскаялись и показали полиции местонахождение остальных тайников. На суде пояснили, что пошли на преступление из-за тяжелого финансового положения. Женщина узнала, что ждет двойняшек, дети появились на свет недоношенными и нужны были деньги на специальные смеси, лекарства. Оба супруга официально не работали, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

Мужчина из Новосибирска ранее не был судим. А женщину, которая родом из Воркуты, ранее привлекали к ответственности. Также у нее остались двое детей от предыдущего брака. Двойняшек взяла под опеку свекровь.

Калининский районный суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его супруга получила 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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