В Новосибирской области сотрудники УФСБ пресекли работу нарколаборатории. Фото: предоставлено другим источником.

Деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники УФСБ в Новосибирской области. Трое мужчин, 1980, 1982 и 1989 г.р., организовали производство и сбыт «синтетики» в особо крупном размере. Они промышляли этим в частном доме садового общества в Тогучинском районе.

– Двое наркодилеров занимались непосредственно производством, третий являлся организатором преступной группы и отвечал за систему сбыта. Изготовленный наркотик дилеры планировали распространять через тайниковые «закладки» посредством интернет-магазина, – пояснили в УФСБ по Новосибирской области.

В нарколаборатории нашли и изъяли 270 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, мефедрон и оборудование для производства наркотика.

На наркодилеров возбудили уголовные дела за незаконное производство и сбыт запрещенных веществ, совершенные организованной группой. Сообщников отправили в СИЗО.

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