Надышаться воздухом: кто строит квартиры со свободной планировкой в центре Новосибирска

Свободная планировка, трехметровые потолки, панорамные окна-таким возводят Дом «Воздух» в центре Новосибирска. Фото: СП Дом «Воздух».

Комплекс расположен в историческом центре города, рядом - три станции метро: «Красный проспект», «Сибирская» и «Маршала Покрышкина». В пешей доступности - образовательные учреждения, два фитнес-зала, развлекательные заведения, семь медицинских учреждений и более 15 аптек.

В строящемся Доме «Воздух» можно приобрести квартиры площадью от 24 до 79 кв. м. Благодаря свободным планировкам у владельцев есть возможность зонировать пространство так, как будет удобно. Трехметровые потолки позволят создать дизайнерское освещение. Стоимость квартир - от 5,2 до 12 миллионов рублей, однако в октябре цены вырастут.

Сдача второй очереди строительства запланирована на IV квартал 2023 года. До конца сентября 2022 года купить квартиру в Доме «Воздух» можно по субсидированной ставке от 0,7%. Программу запустил застройщик совместно с ПАО Банк «ВТБ». Действовать низкая ставка будет до ввода дома в эксплуатацию, после она составит 6,7%. Подробнее об этой и других ипотечных программах вы можете узнать в отделе продаж по телефону (383) 285-30-62.

Сайт Дома «Воздух»

Проектная декларация

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Ставка 0,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Банк «ВТБ» «Семейная ипотека» до получения акта ввода в эксплуатацию на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика - партнера Банка - ООО «СЗ «ДОМ 3», при первоначальном взносе от 15%. Минимальная сумма кредита - 600 тысяч рублей. Максимальный размер кредита - до 6 миллионов рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ, заключить кредитный договор в рамках Программы нужно не позднее 31.12.2022. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.vtb.ru. Реклама. Ипотека предоставляется ПAO Банк «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России № 1000. Не является публичной офертой.