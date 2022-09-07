В Бердске под Новосибирском пенсионер за рулем «Лады» умер после столкновения с маршруткой

В Новосибирске пенсионер умер за рулем авто. Фото: АвтоБердск.

Утром в среду, 7 сентября, в Бердске недалеко от остановки «7 ветров» за рулем отечественного автомобиля умер пенсионер. Он столкнулся с маршруткой, а затем врезался в ограждение. Об этом очевидцы сообщили в группе «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Столкновение было, но незначительное. За рулем автомобиля «ВАЗ» умер мужчина 1954 года рождения. На месте работают сотрудники полиции, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Как сообщили свидетели ДТП, очевидцы пытались откачать мужчину до приезда скорой помощи, но даже приехавшим врачам не удалось его спасти.

Так как столкновение было слабым, причиной смерти водителя могла стать не авария. Точная версия будет установлена позднее.

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