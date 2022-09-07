Новосибирец получил срок за угон электросамокатов и драку с полицейскими

Новосибирцы взяли под стражу в зале суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летний новосибирец получил срок за потасовку с женщиной-полицейским и кражу двух

электросамокатов известного сервиса. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Ленинского района.

Конфликт случился 2 мая 2021 года у дома по улице Костычева, 4. Сотрудники ППС остановили 21-летнего новосибирца для проверки документов, он оказался в розыске. Молодой человек отказался проехать в отдел и оттолкнул женщину-полицейского, начал бить ее. Другой сотрудник помог скрутить подозреваемого, его доставили в отдел и возбудили на него уголовное дело о причинении насилия представителю власти, неопасного для жизни и здоровья.

Женщина-полицейский получила сильный ушиб тазобедренного сустава, три недели лечила отек. Травму врачи расценили как легкий вред здоровью. Мужчина-полицейский получил ушибы пальцев и колена.

Через месяц после инцидента подсудимый катался с другом на авто и заметил два электросамоката возле дома на улице Котовского,48А. Он погрузил их в машину и в пути на Затулинку открутил трекеры отверткой. В этот момент служба безопасности обнаружила кражу, вызвала полицию и помогла вычислить похитителя, задержав его по горячим следам. Ущерб составил более 145 тысяч рублей.

- Подсудимый признал вину в краже и частично — в причинении насилия полицейским. Заявил, что якобы не хотел причинять им вред. Он также возместил 10 тысяч рублей потерпевшей в счет компенсации вреда, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Ранее 21-летний новосибирец не был судим, окончил 9 классов и нигде официально не работал, характеризовался положительно. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ за кражу самокатов и 1 год лишения свободы за причинение насилия полицейским, по совокупности — 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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